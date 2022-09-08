Türkiye Gazetesi

Son dakika... Kraliçe Elizabeth öldü. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kekeme kral olarak da bilinen VI. George, York Dükü Prens Albert'ın kızı II. Elizabeth babasının ani ölümü sonrası 25 yaşındayken hanedanın başına geçti. Kraliçe, Britanya monarşi tarihinde 70. yıldönümünü kutlayan ilk hükümdar oldu. Göreve geldiğinden beri tam 15 başbakan gördü. 70 sene tahtta kalan Elizabeth aynı zamanda dünya tarihinde en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdar olarak kayıtlara geçti. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV. Louis olmuştu.

Kraliçenin eşi Prens Philiph, 73 yıllık evliliklerinin ardından geçen yıl hayatını kaybetti.

KRALİÇENİN VELİAHTI PRENS CHARLES

Kraliçenin ölümünün ardından gözler ise yerine geçecek isme çevrildi. Yas dönemi sona ermesinin ardından muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak isim olacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak. Eski eşi Prenses Diana ile 1996'da boşanması ve Diana'nın bir yıl sonra trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 2005'te Camilla ile evlenen Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in en büyük oğlu olarak onun ardından tahta geçecek varis olarak kabul edilmişti. Camilla'nın ilk evliliğinden iki çocuğu var. Prens Charles'ın ardından tahta geçecek olan varis ise Prenses Diana'dan olan büyük oğlu William olacak.

KRALİÇENİN CAMİLLA İSTEĞİ

Kraliçe tahta geçişinin 70. yıldönümünde bir mesaj yayımlamış ve oğlu Galler Prensi Charles'ın kral olması durumunda Camilla'nın kraliçe olarak anılmasının "samimi dileği" olduğunu söylemişti.

York Dükü ve Düşesi, kraliçenin bebeklik fotoğrafı

Windsor Royal Lodge karısı Kraliçe Elizabeth ile Kral George VI ve kızları Prenses Elizabeth ve Prenses Margaret, 1946

Kraliçe ve Prens Charles - 1950

Kraliçenin taç giyme töreni -1954

Kraliçe Elizabeth'in son durumu merak konusuydu, cenaze planı belli oldu Dünya tarihinin en uzun süre tahtta kalan halan ikinci hükümdarı Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı. Kraliçe Elizabeth'in son durumu merak konusuydu ki cenaze planı ile ilgili gelişmeler de belli oldu. İşte son gelişmeler...

Buckingham Sarayı açıkladı: Kraliçe tıbbi gözetim altında Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Kraliçenin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.