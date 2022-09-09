Beşiktaş son transferi genç yıldız Tayyip Talha Sanuç oldu. Siyah beyazlı kulüp, Adana Demirspor'dan aldığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.
İşte Beşiktaş kulübünden yapılan o açıklama;
"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, şanlı formamızla başarılar dileriz."
Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! Heyecandan maç sonrası transferi açıklamıştı... Beşiktaş yerli rotasyonunu Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Tayfur Bingöl'le güçlendirdi. 29 yaşındaki futbolcuyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Valentin Rosier'le forma rekabetine girecek yerli isim nihayet bulunmuş oldu.