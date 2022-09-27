Türkiye Gazetesi

Kars Ardahan deprem şiddeti kaç? Kars Ardahan deprem mi oldu? Kars Ardahan deprem son dakika gelişmesi! Kars ve Ardahan'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Kandilli ve AFAD’ın son depremler listesi araştırılıyor.

KARS DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Göle olan 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Göle ilçe merkezi, Ardahan il merkezi ile Erzurum’un Oltu ve Horasan ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntının şiddetiyle çok sayıda vatandaş sokağa çıktı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.09.27 17:08:30 40.8193 42.8227 3.2 -.- 5.2 5.3 BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.27 16:33:03 40.6102 29.0282 9.9 -.- 1.7 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.09.27 16:32:31 40.5310 28.9972 2.9 -.- 1.7 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2022.09.27 15:30:05 40.6118 28.9377 6.9 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.09.27 14:38:53 36.3145 34.2430 3.7 -.- 2.1 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2022.09.27 14:05:50 38.4365 41.9022 4.3 -.- 2.3 -.- CATALSOGUT-MUTKI (BITLIS) İlksel

2022.09.27 13:56:28 36.8912 30.2007 11.6 -.- 1.2 -.- AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.09.27 13:02:35 37.9753 27.5952 6.5 -.- 1.6 -.- DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.27 12:48:34 39.2725 30.1357 12.9 -.- 1.7 -.- CIFTEOLUKLAR-(KUTAHYA) İlksel

2022.09.27 12:44:08 39.6785 29.2695 12.8 -.- 1.5 -.- NURSATLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2022.09.27 12:02:40 37.5507 35.2718 11.2 -.- 1.5 -.- KOKEZ-ALADAG (ADANA) İlksel

2022.09.27 11:52:43 40.4277 29.3272 0.0 -.- 1.5 -.- AKHAREM-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2022.09.27 11:52:41 40.0178 34.6973 7.2 -.- 1.6 -.- YUKSEKYAYLA-ALACA (CORUM) İlksel