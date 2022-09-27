Kars Ardahan deprem şiddeti kaç? Kars Ardahan deprem mi oldu? Kars Ardahan deprem son dakika gelişmesi! Kars ve Ardahan'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Kandilli ve AFAD’ın son depremler listesi araştırılıyor.

KARS DEPREM ŞİDDETİ KAÇ? 

AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Göle olan 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Göle ilçe merkezi, Ardahan il merkezi ile Erzurum’un Oltu ve Horasan ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntının şiddetiyle çok sayıda vatandaş sokağa çıktı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.09.27 17:08:30  40.8193   42.8227        3.2      -.-  5.2  5.3   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2022.09.27 16:33:03  40.6102   29.0282        9.9      -.-  1.7  -.-   KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)                        İlksel
2022.09.27 16:32:31  40.5310   28.9972        2.9      -.-  1.7  -.-   SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2022.09.27 15:30:05  40.6118   28.9377        6.9      -.-  1.8  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2022.09.27 14:38:53  36.3145   34.2430        3.7      -.-  2.1  -.-   KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                İlksel
2022.09.27 14:05:50  38.4365   41.9022        4.3      -.-  2.3  -.-   CATALSOGUT-MUTKI (BITLIS)                         İlksel
2022.09.27 13:56:28  36.8912   30.2007       11.6      -.-  1.2  -.-   AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA)                         İlksel
2022.09.27 13:02:35  37.9753   27.5952        6.5      -.-  1.6  -.-   DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel
2022.09.27 12:48:34  39.2725   30.1357       12.9      -.-  1.7  -.-   CIFTEOLUKLAR-(KUTAHYA)                            İlksel
2022.09.27 12:44:08  39.6785   29.2695       12.8      -.-  1.5  -.-   NURSATLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2022.09.27 12:02:40  37.5507   35.2718       11.2      -.-  1.5  -.-   KOKEZ-ALADAG (ADANA)                              İlksel
2022.09.27 11:52:43  40.4277   29.3272        0.0      -.-  1.5  -.-   AKHAREM-ORHANGAZI (BURSA)                         İlksel
2022.09.27 11:52:41  40.0178   34.6973        7.2      -.-  1.6  -.-   YUKSEKYAYLA-ALACA (CORUM)                         İlksel