Türkiye Gazetesi

Dünya e-ticaretinin devleri, “e-ticaretin Davos”u olarak 9. kez düzenlenen World E-Commerce Forum kapsamında İstanbul’da buluştu. 28 Eylül’de İstanbul WOW Kongre Merkezi’nde kapılarını açan forum, 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayan forum kapsamında 150 bin B2B görüşme gerçekleştirilecek.

Dünya e-ticaretinin yeni yol haritasının çizileceği, gelecek vizyonu ve trendlerin masaya yatırılacağı forum; bilgilendirme toplantılarının yanı sıra katılımcılarına yeni iş birlikleri ve ticari ortaklıklar oluşturma imkânı da sunuyor. 3 gün boyunca e-ticaretin kalbinin Türkiye’de atmasını sağlayacak olan forum, sektörün lider markalarının yanı sıra kamu ve özel sektörden üst düzey isimleri ve katılımcı ülkelerin büyükelçiliklerini de ağırlayacak.

Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER), E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), Kargoist ve Startup Centrum tarafından desteklenen World E-Commerce Forum’un ana iş ortağı META olurken, ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendi. Açılış konuşması WORLDEF Başkanı Ömer Nart tarafından yapılan forumun ilk panelinin konuşmacıları Avusturya Postanesi Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, MOKA CEO’su Halim Memiş, META Ülke Direktörü İlke Çarkçı Toptaş ve ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Emekçi oldu.

Nart: 34 ülkeden 20 bin katılımcı ile

Nihai hedefimiz 1 milyon B2B buluşmasına aracılık etmek

Açılışta konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, global e-ticaret ekosistemine katkı sunmak amacıyla düzenledikleri World Ecom Forum’da, tüm dünyadan ve Türkiye’den e-ticarette lider markaları ve e-ticaret paydaşlarını bir araya getirdiklerini söyledi. “Foruma katılan pazaryerlerinin e-ticaret pastasındaki payı, 250 milyar dolar civarında.” diyen Nart, “World Ecom Forum, e-ticaretteki global potansiyeli ortaya çıkarmak ve kullanmak üzere B2B eşleştirme konsepti sunuyor. Foruma özel olarak geliştirdiğimiz DealMaker B2B eşleştirme uygulaması ile önemli iş birliklerine aracılık edeceğiz. Workshoplar, paneller, B2B eşleştirmeler ve sürprizlerle dolu bu global e-ticaret networking organizasyonunun her anlamda verimli geçmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ömer Nart, şöyle devam etti: “Bölgenin en büyük e-ticaret etkinliği olan ve ‘E-Ticaretin Davos’u’ olarak nitelendirilen World E-Commerce Forum’da, ulusal ve global e-ticaret ekosistemindeki önemli paydaşlar 3 gün boyunca iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. Bu yıl yaklaşık 20 bin kişiyi ağırlıyoruz. Nihai hedefimiz World E-Commercial Forum aracılığı ile 1 milyon B2B iş görüşmesine aracılık etmek. Bunu başarabilirsek önümüzdeki yıl World E-Commerce Forum’da 100 bin kişi, sonraki yıllarda 300 bin, 500 bin ve nihayet 1 milyon kişinin katılacağı bir forum düzenleyeceğiz. Gelecek yıllarda 1 hafta sürecek şehir etkinliği konsepti düşünüyoruz. WORLDEF olarak global e-ticaret ekosistemine katkı sunan bu tür etkinliklerimiz devam edecek.”

WORLDEF Başkanı Ömer Nart’ın konuşmasının ardından Ecom Leaders Club (ELC) Topluluk Yöneticisi Burak Aykurt, B2B eşleştirme uygulaması DealMaker hakkında salondakilere bilgi verdi.

Peter Umundum: E-ticaret için Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı, Avusturya Post Yönetim Kurulu Üyesi ve Viyana Ekonomik Forum Başkanı Peter Umundum ise, “Bu büyük insan kalabalığına konuşmaktan gurur duyuyorum.” diyerek, şöyle devam etti: “WORLDEF ve Aras için buradayım. Son on yılda e-ticaretin büyük bir yükselişi var. Büyük bir potansiyel olduğunu görüyorum. E-ticaret çok uluslararası hale geldi. Örneğin; Avusturya'yı biliyorsunuz, satış hacmimizin yüzde 60'ından fazlası Avusturya dışından geliyor. İkinci konu ise önemli, sürdürülebilirlik. Viyana Ekonomik Forum Başkanı olarak da burada gördüğüm kadarıyla Avrupa Birliği, Orta Doğu Avrupa ve Türkiye arasındaki ekonomik bağlantı söz konusu olduğunda ihtiyaç duyulan arka planlar daha önemli hale geliyor. Türkiye ile AB, Orta ve Doğu Avrupa arasında ekonomik bağlantı bulunuyor. Bu ekonomik bağlantı aynı zamanda gelişiyor.”

Umundum, “Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini kontrol etmek için bazı rakamlar aldık. Bunu karşılaştırdığımızda gördük ki, Avrupa'nın batı bölgelerinde artan bir online nüfusa sahipsiniz. Online alışveriş konusunda Avrupa yüzde 90 oranlarında iken Türkiye yüzde 40. Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var. İkinci nokta, Avrupa Birliği'nin Avrupa için ortalama satın alma miktarı binden az. Bu rakam Türkiye'de ise 350 bin. Çok büyük bir potansiyel” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ihracatta da gelişme olduğuna işaret eden Umundum, “AB ile bağlantı çok hızlı büyüyor. Çok büyük ama Türkiye'nin potansiyeli için e-ticaret yüzdeleri hala az. E-ticarette uluslararası hale gelmek ve sürdürülebilir olmak önemli. Ben yeniden kullanılabilir paketleri kullanmak istiyorum. E-ticaret alışverişten daha sürdürülebilir olmalı. Kargo seçenekleri ve sürdürebilir bir sistem olması için çözümler sunuyoruz” sözlerini kaydetti.

Meta Ülke Direktörü Toptaş, Metaverse’te konuştu

Meta’nın Ülke Direktörü İlke Çarkcı Toptaş ise, konuşmasını Metaverse ortamında yaptı. Metaverse’i “internetin gelişmiş hali” olarak nitelendiren Toptaş, Meta’nın hedeflerini ve vizyonunu anlatarak, “İşin özünde daha derin ve daha derin sosyal bağlantılar kurmak var.” dedi.

Halim Memiş: Harika işler çıkartıyorsunuz!

Moka CEO’su Halim Memiş ise, WORLDEF’in yaptığı çalışmaları en başından beri yakından izlediğini ifade ederek, “WORLDEF Başkanı Ömer Nart’ın büyük özveriyle ilk başta küçük oturumlarla sonra gelişerek bütün paydaşları bir araya getirme çabalarını büyük bir hayranlıkla izledim. Bu anlamda Sayın Ömer Nart’ı hepinizin huzurunda tebrik etmek isterim. Harika işler çıkartıyorsunuz. Elinize sağlık” dedi.

E-ticarette ulaşılan rakamların, online’dan elde edilen rakamların ve hızın geri dönülemeyecek bir noktaya ulaştığını ifade eden Memiş, şöyle devam etti: “2025 yılının sonuna kadar dünyada e ticaretin 7,3 trilyon dolara ulaşılacağına dair öngörüler var. Türkiye’de de benzer bir tablo var; 2021’de 420 milyar TL ile kapanmıştı. 2022 Temmuz ayı verilerini yılın geneline yaydığımızda, aslında yılı yüzde 100 üzerinde bir artışla kapatacağımızı öngörüyoruz. Bu yılın şöyle bir özelliği var: Enflasyon da bunda etkili olmuştur ama geçen yıllara kıyaslandığında offline’daki büyümeyi de dikkate aldığımızda, aslında e-ticaret yüzde 100’ün üzerinde. Hâlâ müşteriler nezdinde sağladığı kolaylıklar bu hızı devam ettirecek.”

E-ihracat özelinde de ciddi potansiyel olduğuna değinen Halim Memiş, “E-ticarette iyi rakamlara ulaştık; ancak dediğimiz rakamları ülke bazında kıyasladığımızda yine de toplam e-ticarette ülke rakamları içinde. Dolayısıyla iki gün boyunca sürecek etkinlikteki oturum ve aktarımlar önümüzdeki fırsatları çok daha iyi değerlendirmiş olacağız. Bu anlamda WORLDEF ekibine çok teşekkür ediyorum. İşin özünde derin ve sosyal bağlantılar kurmak var” diye konuştu.

Emre Ekmekçi: İhracatçı DNA’mızı e-ticarette kullanarak atılım yapabiliriz

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi ise, WORLDEF’e vizyonu için teşekkür ederek, e-ticaretin, perakendenin ve ticaretin yeni boyutu olduğunu ve geleceğin bunda olduğunu vurguladı. Ekmekçi, “Bizim üç ana misyonumuz var: Öncelikle devlet idaresinin bir partneri olarak devamlı değişen dünya dengelerine göre uyumları sağlamak, yorumlarını vermek ve sektörün sözcüsü olmak. İkincisi networking eventleri, sektörü sadece bir araya getirmek. Bakmayın büyük bir sektör değiliz, 200 binlere ulaşacağız ama sektör çalışanlarının bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Üçüncüsü, sektörün stratejisini belirleyen eğitimler, toplantılar yapmak.” dedi.

Türkiye’nin e-ticaret olarak şanslı olduğuna dikkat çeken Ekmekçi, Ticaret Bakanlığı altında E-Ticaret Daire Başkanlığı ve E-İhracat Daire Başkanlığı ile yakın çalışarak sektörün ileri gitmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. E-ihracatın önemine de değinen Ekmekçi, “İhracatın toplam ticaret içinde yüzde 20’lere geldi. Ancak ihracat içinde yüzde 1’de dolanıyoruz. Bu ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Üretim gücümüz, ihracatçı DNA’mızı e-ticarette ve dijitalde kullanarak ciddi atılım yapabiliriz.” dedi.

Ayyarkın: E-ihracatı 6 kat büyütecek potansiyemiz var

Konuşmasında Türkiye’nin e-ticaret potansiyeline işaret eden Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandemi sonrası değişen tercihler ve yaşam biçimlerinin sonucu olarak e-ticareti “altın çağını” yaşadığını söyledi. Ayyarkın, şu değerlendirmeyi yaptı: “2019 senesinde, yani pandeminin hemen öncesinde e-ticaret küresel anlamda yüzde 15 gibi bir paya sahipti, 2021’e geldiğimiz de bu rakam yüzde 21’e yükseldi. Bu yılı da yüzde 22 gibi bir oranla kapatması öngörülüyor. Küresel ekonomik sıkıntılara rağmen sürekli büyüyen ve ivmesini de artıran bir sektörden söz ediyoruz. Türkiye’deki e-ticaretin hızlı büyümesinde e-ihracatın payı da yadsınılamaz. Ülke olarak e-ihracat alanında geçen 1,5 milyar dolar seviyesindeyken bu yıl 2.5 milyar dolar seviyesini geçtik. Önümüzdeki dönemde 6 kat daha büyüyebilecek potansiyele sahip. Ülkemize e-ihracatla 10 milyar dolarlık bir gelir getirmek için çalışıyoruz.”

Türkiye lojistik avantajını kullanmalı odak noktası e-ihracat olmalı

ShopiVerse CEO’su Orxan Isayev ise e-ticaret açısından değerlendirildiğinde Türkiye’nin lojistik anlamında çok ciddi avantajlarının bulunduğunu belirtirken, ülkemizde üretilen ürünlerin kalite, marka ve imaj sıralamasında dünyada 8’inci sırada yer aldığını söyledi.

PraPazar Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer de e-ticaretin hızına dikkat çekerek şunları söyledi: “2 milyar adet olan ürün satışı iki yılda iki kata yakın artarak 3 milyar 347 milyon adede çıktı. En önemli odak noktamız e-ihracat olmalı. Bundan pay almamız lazım. E-ihracatta devletin de çok ciddi destekleri var ve bu destekler de sektörün önünü açacak. World E-commerce Forum, bu anlamda Türkiye’de alanında yapılmış en önemli organizasyon.”

ToptanTR CEO’su Sezgin Şener, dünyanın pandemi sonrasında oluşan zorlu konjonktürde değişim sancıları yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “World E-Commerce Forum’da e-ticaret sektörünün fikir liderleri ile yeni küresel düzene göre güncel gelişmeleri, değişimleri, dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni problemleri ve çözümlerini konuşmak ve ortak akılla gelecek vizyonlarımızı belirlemek için bir araya geldik.”

200’e yakın konuşmacı deneyimlerini aktaracak

30 Eylül’de sona erecek forum kapsamında; “Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaretin Gelişimi”, “Teknoloji Yatırımcılığının Geleceği”, “E-Ticarette Müşteri Deneyimi”, “E-Ticarette Hız Kavramı”, “Patronlarla E-Ticaretin Stratejisi”, “Rusya’da E-Ticaret” gibi konu başlıkları masaya yatırılırken, World E-Commerce Forum’da 5 farklı sahnede 200’den fazla konuşmacı, katılımcılara tecrübelerini aktaracak. Zengin programı ile katılıcılarına yeni iş olanakları ve bakış açıları sunan Keynote sunumlarında şu isimler yer alıyor:

“Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, UPS Türkiye Ülke Müdürü Engin Kolat, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, Carus CEO’su Emir Kaya, Macellan CEO’su Göktürk Yetim, EDM Bilişim İcra Kurulu Başkanı Özcan Ermiş Ferhat Akmermer - Prapazar CEO’su Ferhat Akmermer, FedEx Güney Doğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Kara Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, Shopiverse CEO’su Orxan Isayev, ToptanTR CEO Sezgin Şener, WorqCompany Kurucu Ortağı Cem Baytok, Turkcell Pasaj E-Ticaret İş Geliştirme Başkanı İlker Güneş, Octovan CEO’su Erhan Güneş, Channel Advisor MENA Direktörü Hakan Aydemir, Navlungo CEO’su İsa Korkmaz ve Akan Yürekli Kurucusu Akan Yürekli.”

World E-Commerce Forum’a kimler katıldı?

Bu yıl 10’dan fazla global pazaryeri bulunduğu World E-Commerce Forum’da, Çin merkezli Aliexpress’ten Avrupa’nın en büyük pazaryeri Zalando’ya, Rusya’nın e-ticaret devi Ozon’dan dünya genelinde 100'den fazla ülkede hizmet veren Letonya merkezli pazaryeri Joom’a, Birleşik Krallık’tan dünyanın her yerindeki perakendecilere çevrimiçi platform sunan Fruugo’dan Polonya Merkezli Allegro ve Çin merkezli Shein’e kadar dünya e-ticaret devleri yer alıyor.

Bunun yanı sıra Trendyol, Hepsi Burada, N11.com, Morhipo, Çiçek Sepeti, Brendfoni, Vartabi gibi Türkiye’nin e-ticaret lideri şirketlerinin de katıldığı etkinlikte, çok sayıda global marka temsil ediliyor. Türkiye’den ve yurtdışından 80’den fazla perakende markasının katıldığı World E-Commerce Forum, 40’ın üzerinde e-ticaret ve e-ihracat platformu bir araya getiriyor.