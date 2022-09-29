Türkiye Gazetesi

Kışın hafif ılınınca bir bardak çayla, yazın buzluktan çıkar çıkmaz bir top dondurma ile… Mozaik pasta her daim en iyi alternatif. Tatlı krizlerinizin geldiği anlarda 3 malzeme ile hazırlanan mozaik pasta imdadınıza yetişecek. ‘Mozaik pasta nasıl yapılır’ diye merak ediyorsanız işte karşınızda nefis mozaik pasta tarifi…

MOZAİK PASTA İÇİN MALZEMELER

1 paket hazır çikolata puding

3 su bardağı süt

2 paket pötibör bisküvi

MOZAİK PASTANIN HAZIRLANIŞI

Bir tencereye 3 bardak sütü ekleyin. Üzerine hazır poşet çikolatalı pudingi ekleyin.

Pudingi süt ile yedirip ocağın altını açın.

Orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Kaynayıp kıvam alınca ocaktan alın. İlk sıcaklığı çıkıncaya kadar bekleyin.

Derince kabın içerisine pudingi boşaltın.

Üzerine iki paket sade pötibör bisküviyi kırarak ekleyin.

Spatula yardımı ile puding ve bisküvileri karıştırın.

Arzu ederseniz bu karışıma ceviz, fıstık veya fındık ekleyebilirsiniz.

Streç filmi iki kat olacak şekilde tezgaha yayın.

Puding ve bisküvili karışımı yayın.

Streçi yanlardan sararak karışıma rulo şeklini verin.

Dilerseniz hazır plastik bir kaba da bu karışımı koyup dondurabilirsiniz.

Mozaik pastanın dolapta hazır olması için 2-3 saat yeterli.

Donunca dolaptan çıkarıp dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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