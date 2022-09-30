Türkiye Gazetesi

Mercimek köftesi, genellikle ev hanımlarının misafir geldiğinde tercih ettiği atıştırmalıklardan biri. Yeşillik ve limon ile servis edilen, eşsiz bir lezzete sahip olan bu lezzetin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır, kolay mercimek köftesi nasıl hazırlanır gibi soruların cevaplarını ayrıntılı bir şekilde sizler için sunduk. İşte püf noktalarıyla mercimek köftesi hazırlanışı, malzemeleri ve dahası…

MERCİMEK KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 buçuk su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı sıvıyağ

1 büyük soğan

1 demet maydonoz

3-4 dal yeşil soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım tatlı kaşığı kimyon

1 sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

MERCİMEK KÖFTESİNİN HAZIRLANIŞI

1 bardak mercimeği 3 su bardağı su ile haşlayın.

Piştikten sonra içine bulgur ekleyip 45 dakika bekletin.

Tavada sıvıyağ ile soğanları kavurun. Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin.



Mercimek ve bulgurun içine salçalı soğanı ilave edip karıştırın.

Kalan tüm baharatları, limon suyunu ve nar ekşisini de ekleyip iyice yoğurun.

Son olarak yeşil soğan ve maydanoz ilave edin.



Elinizle şekil verip kıvırcık üzerine koyarak dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.



Şimdiden afiyet olsun.

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