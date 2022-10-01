Türkiye Gazetesi

Bugün Dünya Kahve günü… Günün her saatinde kahveye ihtiyaç duyan pek çok kişi var. Biz de bu anlamlı günde sizler için şahane bir tarif verelim dedik. Yeme içme konusunda da trendleri belirleyen ve bir dönem sosyal medyada paylaşım rekorları kıran dalgona kahvenin hazırlanışını derledik.

İşte Kore kahvesi diye de bilinen bol köpüklü dalgona kahvesi için malzemeler ve hazırlanışı…

DALGONA KAHVE İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

1 su bardağı soğuk süt

DALGONA KAHVENİN HAZIRLANIŞI

Küçük bir kaseye kahve ve şekeri alın. Üzerine sıcak suyu ekleyin.

Minik tel bir çırpıcıyla 15 dakika kadar ara vermeden çırpın. Bu işlem sizi zorlayacaksa dilerseniz mikser kullanabilirsiniz.

Sürenin sonunda kahveniz krema gibi koyu kıvamlı bir hal alacak.

Kahvenizi servis edeceğiniz bardağa birkaç tane buz koyun. Üzerine sütü ekleyin.

Sonrasında ise hazırladığınız kahveli kremayı ekleyin.

Buzlar erimeden soğuk soğuk servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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