Türkiye Gazetesi

Mutfağınızda bulunduğu sürece sırtınızın asla yere gelmeyeceği bir sebze patates. Çünkü her türlü yemeğe yakışıyor ve girdiği tarifin lezzetini zirveye çıkarıyor. Bugün patates ile yapılan, mutlaka defterinize eklemeniz gereken bir tarif veriyoruz sizlere. Yumuşacık patatesli kek hazırlayacaklara şimdiden afiyet olsun…

PATATESLİ KEK İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta

3 adet patates

2 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 tane soğan

100 gram beyaz peynir

7-8 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 paket kabartma tozu

Susam

PATATESLİ KEKİN HAZIRLANIŞI

Patatesleri soyup yıkayın ve küp küp doğrayın.

Soğanı ve maydanozları yemeklik şeklinde kıyın.

Yumurtaları mikserle çırpın, üzerine yoğurt, ufalanmış beyaz peynir, sıvı yağ, tuz ve baharatları ekleyin.

Doğradığınız patates, soğan ve maydanozu ilave edin.

Son olarak kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız harcı yağlı kağıt serdiğiniz borcama yayın.

Üzerine susamı serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

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