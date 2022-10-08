Türkiye Gazetesi

Hafif lezzeti, nefis görüntüsüyle şekerpare tatlılar arasında vazgeçilmez yere sahip. Tam ölçüsü ve püf noktalarıyla şekerpare nasıl yapılır merak ediyorsanız, karşınızda en ünlü pastaneleri bile kıskandıracak şekerpare tarifi…

ŞEKERPARE İÇİN MALZEMELER

Şekerpare hamuru için malzemeler:

125 gram oda ısısında margarin

3 çorba kaşığı irmik

½ su bardağı pudra şekeri

2,5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık ya da Antep fıstığı

Şerbeti için malzemeler:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

ŞEKERPARENİN HAZIRLANIŞI

Geniş bir karıştırma kabına yağ ve pudra şekerini alıp karıştırın.

Yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ardından irmik, kabarma tozu, vanilya ve azar azar unu ekleyin.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.



Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve hafifçe bastırın.

Üzerini düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi ya da Antep fıstığı yerleştirin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Şekerpare hamurlarını 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Şerbet için bir tencereye şekeri ve suyu koyun.

15 dakika kadar karıştırarak kaynayıncaya dek pişirin.

Kaynamaya yakın limon suyu damlatın.

Pişen şekerpareyi fırından çıkarıp ılınmaya bırakın.

Birkaç dakika sonra, ilk sıcaklığı geçtiğinde, ılık şerbeti üzerlerine kepçe yardımıyla gezdirin. Şerbeti eşit olarak dağıttığınızdan emin olun.

Şimdiden afiyet olsun…

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