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    2024 merkezi atama takvimi açıklandı mı? 2024 merkezi atama ne zaman?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Memur olmak isteyen adaylar 2024 KPSS Merkezi Memur Atama Takvimini bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yapacağı açıklamada merkezi atamaların ne zaman yapılacağı belli olacak. 2024 merkezi atama takvimi açıklandı mı? 2024 merkezi atama ne zaman? Merkezi atama nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

    2024 merkezi atama takvimi açıklandı mı? 2024 merkezi atama ne zaman?
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kısaca ÖSYM'nin merkezi atama kararı memur olmak isteyen adaylar tarafından bekleniyor. KPSS 2024/1 merkezi atama ve 2024/2 merkezi atama takvimi açıklandı mı? 2024 merkezi atama ne zaman? Merkezi atama nedir, nasıl yapılır? 

    MERKEZİ ATAMA NEDİR?

    Yılda 2 kez gerçekleştirilen merkezi atama, kamu kurumlarına personel yerleştirilme yöntemidir.  KPSS'de alınan ÖSYM yerleştirme puanıyla yapılır. Sınava giren adaylar aldıkları puanla 2 yıl boyunca aynı puanı kullanarak atanma hakkına sahiptir. 

    MERKEZİ ATAMA NASIL YAPILIR?

    Merkezi atama, KPSS puani ile gerçekleşir. Aday aldığı KPSS puanıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından ataması gerçekleştirilir. Yılda iki kez gerçekleşen atamada Kamu kurumları kontenjan talebinde bulunur ve adaylar bu taleb doğrultusunda puanına göre atanır.


    2024 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

    2024/1 ve 2024/2 merkezi atama takvimi henüz belli değil. Adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılacak duyuruları takip ediyor. 

     

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Eğitim > 2024 merkezi atama takvimi açıklandı mı? 2024 merkezi atama ne zaman?
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