2024 merkezi atama takvimi açıklandı mı? 2024 merkezi atama ne zaman?

11 Ocak 2024 11:35 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 11:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kısaca ÖSYM'nin merkezi atama kararı memur olmak isteyen adaylar tarafından bekleniyor. KPSS 2024/1 merkezi atama ve 2024/2 merkezi atama takvimi açıklandı mı? 2024 merkezi atama ne zaman? Merkezi atama nedir, nasıl yapılır?

MERKEZİ ATAMA NEDİR?

Yılda 2 kez gerçekleştirilen merkezi atama, kamu kurumlarına personel yerleştirilme yöntemidir. KPSS'de alınan ÖSYM yerleştirme puanıyla yapılır. Sınava giren adaylar aldıkları puanla 2 yıl boyunca aynı puanı kullanarak atanma hakkına sahiptir.

MERKEZİ ATAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi atama, KPSS puani ile gerçekleşir. Aday aldığı KPSS puanıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından ataması gerçekleştirilir. Yılda iki kez gerçekleşen atamada Kamu kurumları kontenjan talebinde bulunur ve adaylar bu taleb doğrultusunda puanına göre atanır.



2024 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

2024/1 ve 2024/2 merkezi atama takvimi henüz belli değil. Adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılacak duyuruları takip ediyor.