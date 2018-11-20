Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 500 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 1000 TL ve doktora öğrencileri 1500 TL burs/kredi ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL ve 2018 yılında 470 TL burs ödemesi yapıldı.

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KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Taahhütname onaylamayan öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

BURS NE KADAR?

KYK burs sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdüren öğrenciler, yapılacak olan ödemeleri de araştırıyor. "KYK burs ücretleri" aramasını yapan öğrenciler, 2019 yılında ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri 2019'da 500 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 1000 TL ve doktora öğrencileri 1500 TL burs/kredi ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı.

TC KİMLİK NUMARASI ÖDEME TARİHİ

0 İle Bitenler Ayın 6’sı itibariyle

2 İle Bitenler Ayın 7’si itibariyle

4 İle Bitenler Ayın 8’i itibariyle

6 İle Bitenler Ayın 9’u itibariyle

8 İle Bitenler Ayın 10’u itibariyle

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

KYK tarafından tahsis edilen burslar aşağıdaki durumlar halinde kesilmektedir;

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

BURS VE KREDİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Maddi destek için KYK'nın desteklerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, burs ve kredi arasındaki ayrımı sorguluyor. KYK öğrenim kredilerini “T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç para” olarak tanımlanıyor. Yani burstan farklı olarak bunu KYK’ya okul bittikten sonra geri ödemeniz gerekiyor. Bursun ise üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından geri ödenmesi gerekmiyor.

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR?

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.