Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) ders kitaplarından sonra tavsiye eserlerindeki skandalların da ardı arkası kesilmiyor. MEB’in 4. sınıflara tavsiye ettiği “100 Temel Eser” antolojisi içerisinde yer alan Alfonse Daudet’ye ait “Değirmenimden Mektuplar” adlı klasik kitap, hem intiharı özendiren satırları hem de yoğun Hristiyanlık vurgusu taşıyan ifadeleriyle dikkat çekiyor. Kitaptaki kahramanın “Artık ölmekten başka çarem kalmadı” sözleriyle minik beyinlere intihar düşüncesi işleniyor. Bunun dışında değişik kısımlarda gayrimeşru ilişkiler ve alkolizm ön plana çıkarılıyor.



MİSYONER KİTABI GİBİ

“Değirmenimden Mektuplar”ın asıl tartışılacak noktası ise Hristiyanlık din kitabı gibi olması. Eserde papaların “faziletlerinden” rahibelerin ne kadar iyi kalpli olduklarına, paskalyaların çok özel günler olduğundan günah çıkarma usullerine kadar yüksek tondan Hristiyanlık propagandası mevcut. Papazların “Tanrı’nın sadık kulları” olarak anlatıldığı kitapta melekler Hristiyanlık inancında olduğu gibi tasvir ediliyor. Üstelik bu eseri okumak bazı 4. sınıf talebelerine mecburi tutuluyor ve imtihanlarda kitaptan soru soruluyor.



“CENNETİN KAPISINA ULAŞTIM!”

Kitapta “İster inanın ister inanmayın geçen gece, ben tanrının günahkâr kulu cennetin kapısına ulaştım” gibi skandal ifadeler de yer alıyor. Kitapta geçen onlarca propaganda ifadesinden biri de şu: Papa Boniface, tam bir gönül adamı, tam bir din adamıydı. Gülüşündeki incelik ile, şapkasındaki minik bir bahar dalı ile herkesin sevgilisi bir papa…

Orijinalinde bile “hazret” denilmiyor

Hristiyanlığa ait ibadetlerin yüceltildiği kitabın Yuva Yayınlarından çıkan tercümesinde ise başka bir skandal mevcut. Kitabın Fransızca orijinalinde “hazretleri” ibaresi yokken Türkçe tercümesinde bu saygı ifadesi var. Eserde “Papa hazretlerinin yeni baharatçısı ortaya gelir gelmez etrafı gayet kibar bir tavırla selamladı”

satırları yer alıyor.