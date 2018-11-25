Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Eğitim Kurumları, İstanbul Beylikdüzü Mira Palas’ta Öğretmenler Günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul müdürleri, öğretmenler ve okullardaki görevli personeller ile bir araya geldi. Bütün öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Yeltekin “Geçtiğimiz yıl İhlas Koleji için altın bir yıl oldu. YKS birinciliğimizin yanı sıra 12’ncilik, ilk 100’de 9, ilk 500’de 20, ilk binde de 29 derece elde ettik. Bunun bir tesadüf olmadığını gösterdik. Bu kadar başarının ardından başarısızlık lüksümüz kalmadı. Akademik olarak yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okullarımızda öğrencilerimize yönelik uyguladığımız bire-birler, akşam çalışma atölyeleri, hafta içi ve hafta sonu etütlerimiz ile yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bu yıl da aynı başarıları tekrarlamayı hedefliyoruz” dedi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 vizyon belgesine de vurgu yapan Yeltekin, İhlas Koleji olarak sistemli ve disiplinli çalışmalarla bu hedefe ulaştıklarını sözlerine ekledi. İHA