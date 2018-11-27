Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu... 1.2 milyon aday ve aileler merakla bekliyordu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019’da yapılacak. İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm hâlinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.



2 DAKİKAYA ÇIKTI

LGS’de son yıllarda alışılagelmiş soru kalıplarından yeni bir ölçme değerlendirme tekniğine gidilmeye çalışılmıştı. Uzmanlar, sınavda zaman sorunun yaşanabileceğini her defasında belirtiyorlardı. MEB, bu eleştirileri dinledi. Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. Soru başına düşen süre geçen yıl olduğu gibi bu bölümde 1,5 dakika olacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak. Böylece sayısal bölümde soru başına düşen süre de 1,5 dakikadan 2 dakikaya çıkmış oldu.



KONTENJAN BEKLENİYOR

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi. Sınavla öğrenci alacak okulların açıklanması ve bölgedeki okulların kontenjanı ise bekleniyor. Bu rakamlar oldukça önemli.