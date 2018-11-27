Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) kararı ile Konya, Gaziantep ve Çorum’da üç meslek lisesinde “değirmencilik” alanı açılacak… Teknik personele ihtiyaç duyan sektör temsilcilerinin yüzü gülüyor. Bu liseden mezun olacak öğrenciler, hem hızla büyüyen sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak hem de aylık 10 bin liraya kadar maaş ile istihdam edilme imkânına kavuşacak. Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu şunları söyledi: Sektörde şu an 35 bin dolayında çalışanımız var. Biz şu anda değirmencilik sektörü için makine üretiminde yeterli teknik personel bulmada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Meslek yüksekokullarında Türkiye’de üretiminin neredeyse yüzde 95’ini ihracat yapan bir sektöre eleman yetiştirecek bir alan da bulunmuyor. Üretimlerimiz için sektörün asgari yıllık 1000 kişilik eleman ihtiyacı bulunuyor. Sektörde teknik personel maaşları 3 bin-10 bin lira arasında değişiyor. Liseden mezun olacak öğrencilerimiz, kendilerini ne kadar geliştirirse hatta yurt dışında fabrika montajları yapabilecek düzeye gelirlerse 2 bin doların üzerinde maaş alabilecekler. Bu nedenle öğrencilerimizi, MEB ile hazırlayacağımız müfredat sayesinde eğiteceğiz. Öğrenciler, beceri eğitimlerini fabrikalarımızda yapacaklar. Bizden aylık burs alacaklar. Okulu bitirdiklerinde de fabrikalarda işleri hazır bir şekilde onları bekliyor olacak.

10 yılda 10 bin teknik eleman yetiştirilmesi hedefleniyor

Türkiye’de “değirmen ve sektör makineleri” imalatçılarının, üretimlerinin yüzde 95’ini ihraç eden tek sektör... Bu alanda geçen yıl 1,35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sektör geçen yıl yüzde 34 büyüdü. İhracatta hedef 2023’te 7 milyar dolara ulaşmak.