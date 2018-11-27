Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Başkent Bişkek’te merkezi bir konumda, Sovyetler Birliği döneminden kalan tarihi iki katlı binada faaliyet gösteren Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi eğitim ve öğretim hayatına, dönemin Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan ve Kırgızistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Çinara Jakıpova’nın genç kızları meslek sahibi yapmak amacıyla iş birliği protokolüne imza atmasıyla başladı. İki ülke müfredatının uygulandığı okulun öğrencileri birçok dilde eğitim alarak ileri düzeyde yabancı dil öğreniyor.

Okul müdürü Mustafa Yılmaz “Her yıl 700-800 kız öğrenci okulumuza başvuruyor. Lisenin kontenjanı gereği toplam 50 öğrenci almak zorundayız” diye konuştu.