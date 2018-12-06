Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulların kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler 15 tatili iple çekiyor. Bir dönemi bitirip yeni döneme geçmeden kısa bir ara vererek hazırlanıp dinlenecekler yeni dönem için. 15 tatilde kiminin yüzü aldığı karnelerle gülerken kiminin yüzü ise gülmüyor. Dersleri iyi olanlar daha iyi olsun diye uğraşacakken. Kötü olanlar içinde uzmanlar velileri uyarıyor. Yarı yıl tatili diğer bir deyişle 15 tatil ocak ayının ortalarında başlayacak. Yüzbinlerce öğrenci aynı sorulara cevap arıyor. Yarıyıl tatili ne zaman? (Sömestr tatili) 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak? gibi tüm merak ettikleriniz haberimizde.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

DESTEKLEYİCİ OLUN

Bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini daha geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Öğrencileri yoğun ve stresli günlerin ardından dinlendirici ve eğlenceli bir tatil bekliyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Ayşegül Gürcü, “Yorucu bir dönemin ardından öğrenciler güzelce dinlenmeli, eğlenmeli ve kendilerine zaman ayırmalılar. Fakat bu süreçte derslerden fazlasıyla uzaklaşır, düzenlerini değiştirirlerse tatil bitiminde sömestr sonrası sendromu yaşayabilirler” dedi.

Tatil sonrasında öğrencilerin sendrom yaşamaması adına Ayşegül Gürcü, “Ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklar derslerden sonra tatile çok hızlı adapte olabilir. Fakat okula dönüşte aynı hızla uyum sağlayamaz. Bu nedenle bu geçiş döneminde çocuğunuzun eğlenmesine, dinlenmesine fırsat verirken uyku düzeninin çok fazla dışına çıkmamasına dikkat edin; ara sıra onunla dersler hakkında konuşarak okula dönüş anlamında hazırlayıcı ve destekleyici olun” diye konuştu.

PAZARTESİ SENDROMU

Pazartesi sendromu yaşayan ve bu durumu çocuklar tarafından gözlenen ailelerin çocuklarında sömestr sendromunun yaşanma olasılığının yüksek olduğunu belirten Gürcü sözlerine şöyle devam etti:

“Sömestr sonrası sendromunun yaşanmaması için tatilin son haftasına doğru ara sıra, okulun açılmasına 5 gün kaldı, 4 gün kaldı gibi hatırlatmalar yapılması çocuğu bu düşünceye alıştıracak ve rahatlatacak. Bu hatırlatmayı aile içinde başkalarıyla konuşurken çocuğun duyabileceği şekilde yapmak da çocuk üzerinde oluşabilecek stresi önleyecek.”