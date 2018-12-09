Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katıldığı sınav sona erdi. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara çoktan seçmeli 40 soru için 60 dakika süre verildi.
SONUÇLAR ÖSYM'NİN İNTERNET ADRESİNDEN ÖĞRENİLECEK
Sınav sonuçları ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi yapıldı! Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden açıklanacak
09.12.2018 - 11:46 | Son Güncelleme: 09.12.2018 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi yapıldı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katıldığı sınav sona erdi. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara çoktan seçmeli 40 soru için 60 dakika süre verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : kpss,kpss din hizmetleri,kpss sonuçları,
592576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/592576.aspx
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