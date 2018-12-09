Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katıldığı sınav sona erdi. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara çoktan seçmeli 40 soru için 60 dakika süre verildi.



SONUÇLAR ÖSYM'NİN İNTERNET ADRESİNDEN ÖĞRENİLECEK

Sınav sonuçları ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.