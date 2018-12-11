Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALES/3 sınav sonuçlar az önce ÖSYM tarafından erişime açıldı. 18 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınav sonuçlarının Aralık'ın 20'sinden sonra açıklanması bekleniyordu. ALES sınav sonuçları sürpriz bir şekilde erken açıklandı. ALES sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Sonuçları Açıklandı

18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının 2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

18 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Aralık 2018 tarihinde saat 15.45'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.