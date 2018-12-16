Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektronik ticarette “güven damgası” uygulaması başladı. Yeni dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından e-Ticaret sitelerine güven damgası verilecek. Güven damgasıyla internet kullanıcılarının çevrim içi alışveriş yapmalarının önündeki başlıca engellerden olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderileceğini vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 100 Günlük Eylem Planı’nda da yer alan güven damgası uygulamasının devreye girdiğine dikkati çekti. Pekcan, “Güven damgası sistemi sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla internet üzerinden alışveriş yapabilecek. Sisteme gönüllülük esasına göre dâhil olmak isteyen e-Ticaret siteleri, Güven Damgası Sağlayıcıya (GDS) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklar. Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde yer alan güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-Ticaret sitelerine, GDS tarafından güven damgası tahsis edilecek” dedi.

SIZMA TESTLERİ YAPILACAK

Gereken güvenlik tedbirlerinin eksiksiz alınacağına işaret eden Pekcan “Ayrıca, belirli aralıklarla yapılan sızma testleriyle de varsa güvenlik açıkları tespit edilebilecek, vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu açıklar düzeltilebilecek ve güven damgasına sahip olan sitelerin güvenliği tam anlamıyla sağlanacak. Güven damgasına sahip e-Ticaret siteleri, alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunacak, talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, e-Ticaret sitelerinde elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görseller gibi birçok ayrıntıya yer verileceğini vurgulayan Pekcan, alıcıya kargo takip imkânının sunulacağını, bu gibi uygulamalarla hizmet kalitesinin artırılmasının sağlanacağını ifade etti.

ÇEVRİM İÇİ ŞİKAYET SİSTEMİ

Bakan Pekcan, güvenlik ve hizmet standartlarına uyulmaması hâlinde askıya alınma ve iptale ilişkin işlemler yürütüleceğini ve güven damgası tahsis edilen e-Ticaret sitelerinin denetleneceğini belirtti. Güven Damgası sistemine dâhil firmalarla vatandaşlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünün, talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesinin ve sonuçlandırılmasının sağlanabilmesine yönelik çevrim içi şikâyet sisteminin uygulanacağını vurgulayan Pekcan, bu sayede uyuşmazlıkların etkin çözümlenebilmesinin sağlanacağını kaydetti.