Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, bu yatırımla, Sakarya Hendek’teki mevcut fabrikadan yaptıkları ihracatı 3 sene içinde ikiye katlayacaklarını ve Türkiye’deki yatırımlarının 35 milyon liraya yaklaştığını söyledi. Başar, 5 sene içinde Türkiye’de yeni bir yatırım daha yapıp, ikinci fabrikayı da kurmak istediklerini belirtti. Başar, “Türkiye’ye ilk geldiğimizde sadece iç pazar için küçük menfezler ürettik. Şu an hammaddeyi de Türkiye’den alıp, yerlilik oranımızı yüzde 100’e çıkarmayı başardık. Bizim ihracatımızı artırmamız lazım, onun için de üretimin yükselmesi gerek. Son yatırımı da bu yüzden yaptık. Dolayısıyla merkezi ikna etmemiz uzun sürmedi. Dubai’de projeler bekliyor, Katar’da projeler var, Hindistan’da bir anlaşma yaptık ve diğer ülkelerde de büyük proje beklentilerimiz var. Her yerde rekabetçi olabilmek için, şimdi Türkiye’de üretme zamanı” diye konuştu.