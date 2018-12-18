Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İstanbul’da bulunan bütün imam hatip liseleri arasında 12 farklı branşta spor müsabakaları düzenlenecek. On beş bin sporcu öğrencinin iştirak etmesi beklenen Spor Oyunları Projesi’nde başvurular; 20 Aralık 2018 tarihi itibarıyla alınmaya başlayacak. Spor Oyunları Projesi, 02 Ocak-02 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öncü Spor Genel Başkanı Yavuz Kurt, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, sporu gençlerimizde bir hayat tarzı hâline getirmeye çalıştıklarını ve ahlakı ile spora kimlik kazandıran gençler arzuladıklarını ifade etti.