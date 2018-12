Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

British Council’ın Birleşik Krallık’taki dokuz üniversite ile birlikte başlattığı GREAT Burs Programı, Türkiye’den daha fazla öğrenciye Birleşik Krallık’taki benzersiz yükseköğrenim olanaklarına erişim fırsatı sunuyor. Okulların yıllık ücretlerini kapsayacak şekilde 12 bin 500 ile 26 bin sterlin arasında değişen tutarlardaki burslar, Birleşik Krallık’ta lisans veya lisansüstü eğitim alma amacıyla finansal destek arayan Türk öğrenciler için eşsiz bir fırsat oluşturuyor. Burs programı, üç lisans, 13 yüksek lisans ve bir doktora programının bir yıllık eğitim ücretini kapsıyor. Öğrenciler, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki 9 üniversitenin sunduğu mühendislik, hukuk, işletme, sanat ve tasarım, biyobilimler, bilgi teknolojileri ve daha pek çok alandaki eğitim programlarına başvurabiliyor.

ÜNİVERSİTELER ŞÖYLE

Arts University Bournemouth

Coventry University

Loughborough University

Swansea University

Ulster University

University of Bradford

University of Bristol

University of Glasgow

University of Warwick