MAHMUT ÖZAY
British Council’ın Birleşik Krallık’taki dokuz üniversite ile birlikte başlattığı GREAT Burs Programı, Türkiye’den daha fazla öğrenciye Birleşik Krallık’taki benzersiz yükseköğrenim olanaklarına erişim fırsatı sunuyor. Okulların yıllık ücretlerini kapsayacak şekilde 12 bin 500 ile 26 bin sterlin arasında değişen tutarlardaki burslar, Birleşik Krallık’ta lisans veya lisansüstü eğitim alma amacıyla finansal destek arayan Türk öğrenciler için eşsiz bir fırsat oluşturuyor. Burs programı, üç lisans, 13 yüksek lisans ve bir doktora programının bir yıllık eğitim ücretini kapsıyor. Öğrenciler, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki 9 üniversitenin sunduğu mühendislik, hukuk, işletme, sanat ve tasarım, biyobilimler, bilgi teknolojileri ve daha pek çok alandaki eğitim programlarına başvurabiliyor.
ÜNİVERSİTELER ŞÖYLE
Arts University Bournemouth
Coventry University
Loughborough University
Swansea University
Ulster University
University of Bradford
University of Bristol
University of Glasgow
University of Warwick