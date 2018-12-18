Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilki gerçekleştirilen 2018 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçlarına göre öğrencilerin performansını içeren değerlendirme raporu hazırlandı. Buna göre, okul başarı puanı ile merkezi sınav puanları arasında güçlü ve pozitif bir ilişki saptandı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8’inci sınıftan toplam 1 milyon 192 bin 799 öğrenci mezun oldu. 2 Haziran’da LGS kapsamında yapılan merkezî imtihana 1 milyon 9 bin 260 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerin 971 bin 657’si sınava katıldı. Mezunların yüzde 81,46’sının sınava katılması, öğrencilerin sınava talebinin yoğun olduğunun göstergesi olarak yorumlandı. İmtihan neticesine göre, merkezî olarak yerleştirilen öğrencilerin farklı testlerdeki performanslarını değerlendirmek için ortalama ham puanları incelendi. Buna göre 20 soruluk testler arasında öğrencilerin en yüksek başarıyı 16,48 ortalama ile Türkçede, en düşük başarıyı ise 6,99 ortalama ile matematik testinde gösterdiği ortaya çıktı. Sayısal bölümde yer alan fen bilimleri testinde de öğrencilerin görece yüksek başarı gösterdiği görüldü. Soruların boş bırakılma düzeylerini belirlemek için her bir sorunun kitapçıktaki sırası dikkate alınarak soruları boş bırakan öğrencilerin oranları hesaplandı. Öğrenciler en çok yüzde 28,99 oran ile matematik testindeki soruları boş bıraktı. Matematiği yüzde 6,25 oran ile fen bilimleri testi, yüzde 4,42 oran ile yabancı dil testi izledi. Kız öğrencilerin ortalama puanlarının matematik dışındaki bütün testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlendi. Kız öğrencilerin erkek öğrencilerle kıyasla en başarılı oldukları testler Türkçe ve yabancı dil oldu. Ortalama ham puanları arasındaki farkın en düşük olduğu test ise matematik olarak belirlendi.

AİLENİN EĞİTİMİ BAŞARIYI ARTIRIYOR

Raporda, anne ve baba eğitim düzeyi ile öğrencinin sınav puanları arasındaki ilişki de incelendi. Elde edilen sonuçlar, anne ve baba eğitim düzeyleri yükseldikçe ortalama merkezî sınav puanlarının da belirgin şekilde arttığını gösterdi. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenciler ile lisans üstü olan öğrencilerin ortalama merkezî sınav puanları arasında 60 puandan fazla fark bulundu. Ortalama merkezî imtihan puanları arasındaki benzer düzeyde fark, baba eğitim düzeylerinde de gözlendi.