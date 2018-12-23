Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji, bu yıl ikincisi İstanbul’da düzenlenen Avrupa Gençlik Parlamentosu Okul Oturumu’nda yedi öğrencisiyle temsil edildi. Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Beraa Nazyph Gülhan, Ahmet Emre Çekkaya, Esma Zeynep Demir, Sultan Zeynep Özberk, Feyzi Kerem Okur, Esmanur Altuntaş ve Ebru Eyisaraç organizasyonda delege olarak yer aldı. 16 okuldan 110 öğrencinin katıldığı konferansta, “Bağları Dengelemek” teması çerçevesinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ekonomi, eğitim, politika, endüstri, sosyal, teknoloji, hukuk ve çevre ile ilgili durumları İngilizce olarak tartışıldı. Delegeler, farklı değerleri paylaşan güçlü ve zayıf üye devletler arasındaki uçurumun nasıl azaltılacağına dair farklı fikirler beyan edip çözüm üretti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin “Öğrencilerimiz bu kulüplerde danışman öğretmenleriyle birlikte belirledikleri konular hakkında fikirlerini tartışarak organizasyonlara hazırlanıyorlar. Tamamen İngilizce olarak yapılan bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz yabancı dili akıcı olarak kullanma ve geliştirme şansını da yakalıyor” dedi. Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur ise, “Öğrencilerimiz okullarımızda edindikleri İngilizce bilgisi ile ülkelerin sıkıntılarını dile getirdiler. Oluşturdukları fikirleri savundular. Bu bizim için umut ışığı oldu” dedi.