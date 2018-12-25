Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

mahmut.ozay@tg.com.tr

Ülkede, dünya standartlarında eğitim veren çok sayıda üniversitenin yanında, Amerika, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerle eş değer akademik kalitede dereceler sunar. İleri teknoloji ve dijital medyanın öğrencilerin gelişimini teşvik etmek ve becerilerini artırmak için kullanıldığı Kanada’da eğitim, her şehir ve bölgenin kendi yasalarına ve sistemlerine göre değişiklik gösterebilir. Kanada hükûmeti öğrencilerin hem kampüste hem de kampüs dışında çalışmalarına izin veriyor. Mezun olduktan sonra iş teklifi almasalar bile üç seneye kadar çalışmalarına müsaade ediyor. Bugün Kanada’da eğitim alabileceğiniz en popüler bölüm petrol mühendisliğidir. Petrol denince aklımıza daha çok Orta Doğu ülkeleri gelse de Kanada, Suudi Arabistan ve Venezuela’dan sonra dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesidir ve bu alanda öğrenim imkânı sunan kaliteli üniversitelere sahiptir.