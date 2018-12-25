Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan “Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu”, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı toplantıyla açıklandı. Selçuk, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu ve bu tür raporların sayısının artırılmasını istedi.

Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk “Buna şahit olmuşken, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız” diye konuştu.

Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye’deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti. 2023 Eğitim Vizyonu’nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Bakan Selçuk “Öğretmenlikle ilgili meseleyi sadece bazı özlük hakları açısından değil, elbette bunlar çok önemli ama öğretmenliği bir dünya nizamının inşası noktasında geniş bir çerçevede ele almak lazım. Öğretmenliğin genel kültür hayatı bakımından nasıl değerlendirileceği, hizmet içi eğitim çerçevesinde nasıl şekillendirileceği... Bütün bunlar bizim için çok daha kapsamlı bir bakışı zaruri kılan bir yaklaşım oluyor” diye konuştu.



PLANLAR ADIM ADIM DEVREYE GİRECEK

Gelecek süreçte çok kısa süre içerisinde okul profili anlamında ortaya koyacakları yeni yaklaşımın okulları rasyonel izleme ve değerlendirme imkânı sağlayacağını anlatan Selçuk, okulların her birinin kendi fotoğrafını, geleceğini anlayabilme konusunda nesnel bir veri tabanı sağlamış olacağını anlattı. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu’nun somut olarak hayata geçmesinin üç senelik takvim içinde olacağını hatırlatarak “Hemen birkaç ay içerisinde sistemin tümüyle dönüştürülmesinin çok da rasyonel olmadığını düşünüyoruz. Ama hemen önümüzdeki aylar ocak, şubat, mart aylarından itibaren çok somut çalışmaların ortaya konulduğunu göreceğiz” dedi.

“Temel liselerin geleceği belirsiz”

Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan “Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu” açıklandı. Rapor özetle şöyle: 2018-2019 eğitim yılının sonunda kapatılacak temel liselerle ilgili MEB ‘bir an önce’ bir politika ortaya koymalı. Temel liselerin geleceği belirsiz. Okul müdürleri ve öğretmenleri güçlendirecek bir yetki devri reformu yapılmalı. Okul öncesinde somut altyapı adımları atılmalı. Okullar öğle yemeği gelmeli. Kadın yöneticiler desteklenmeli.