Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Okul öncesi ve ilkokulda öğrencileri örgü ile buluşturan Mektebim, tığ ve şiş kullanmadan çocukların tamamen parmaklarını kullanarak ritmik sayma yapmalarını ve el koordinasyon becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Finlandiya, İtalya, Kanada, Polonya ve Amerika gibi birçok ülkede okullarda proje olarak yer alan örgü kursları bu yol ile akademik içerikleri beceriyle buluşturuyor. İnce motor becerilerini ve el göz koordinasyonunu geliştiren örgü ile çağımızın problemlerinden biri olan ve çocuklarda sıkça görülen odaklanma zorluğu da azalıyor.