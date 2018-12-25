Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Henkel, çocukların içindeki dâhiyi keşfetmek üzere gerçekleştirdiği Keşif Dünyası Projesi’nin ülkemizdeki ilk merkezini geçtiğimiz gün Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında hayata geçirdi. Keşif Dünyası, Maslak Kampüsünde minikleri bekliyor. Çocuklar, Keşif Dünyası’ndaki bilim atölyelerinde yapıştırma, yıkama, temizleme ve sürdürülebilirlik dâhil olmak üzere çeşitli konularda ilk bilimsel deneylerine katılıyor. Üstelik deneylerde de araştırmalarını su, limon, yumurta kabuğu gibi doğal malzemeler üzerinde yapıyor.