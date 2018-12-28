Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğretmen İl içi alan değişikliği sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? Türkiye genelinde 12-18 Aralık tarih aralığında gerçekleştirilen öğretmenlerin il içi alan değişikliği başvurusunun ardından gözler sonuç aşamasına çevrildi. 2018 Öğretmen il içi alan değişikliği atama sonuçları belli oldu mu? Görev yaptığı alan dışında farklı bir alanda daha mezuniyeti bulunan veya öğrenimi dışında farklı alanlarda görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği il içi alan değişikliği sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği süreç dahilinde açıklanacak. Peki, Öğretmen İl içi alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak?

İLİ İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANINCA BU ADRESTE OLACAK - TIKLA

ÖĞRETMEN İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen ili içi atama sonuçları sorgulama sonuçları ne zaman belli olacak? Adayların ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve yapılan ön başvuruların incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden uygun olanların onaylanması sürecini 12-18 Aralık tarihlerinde tamamlayan Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması sürecini 24-26 Aralık tarihlerinde tamamlayacak.

Atamalar ise 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu sonuçların ardından görevden ayrılma ve başlama aşaması 18 Ocak 2019 - 4 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecek. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecek.

Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.





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