ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS 2018/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir" denildi.
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KPSS tercih sonuçları açıklandı
28.12.2018 - 15:49 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS 2018/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir" denildi.
Etiketler : KPSS,kpss tercih sonuçları,
595615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/595615.aspx
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