Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS 2018/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir" denildi.



KPSS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN