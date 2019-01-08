Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Protokole Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural ile Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören imza attı. Protokol, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Çalışmalar kapsamında; okullarda uygulanacak “GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı” çerçevesinde öğrenciler, danışman öğretmenleri ve iş dünyasından gönüllü mentorları eşliğinde girişimcilik, finansal okuryazarlık ve istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirecek. İmza töreninde konuşan Cevdet Vural, gençleri günümüzün ve geleceğin beceri ihtiyaçlarına cevap verebilen, ekonomik hayatta aktif rol alan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.