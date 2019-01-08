Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te, tek oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. YÖKDİL Sınavı’na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da imtihana girebiliyor.