Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Açılacak 5 yeni kampüsle birlikte eğitim verdiği öğrenci sayısını 90 bine çıkarmayı hedefleyen Doğa Koleji, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için binlerce öğrenciye burslu eğitim imkânı sunuyor.

Başarılı öğrencilere en iyi eğitimi vermeyi bir vatan borcu gördüklerini söyleyen Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle “Ülkemizin başarılı ve çalışkan çocuklarının en iyi eğitimi almalarını sağlamayı görev kabul ediyoruz” diye konuştu. LGS ve YKS’de Türkiye çapında başarılara imza atan okul, başarılı öğrencilere desteğini de esirgemiyor. 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrencilere %100 oranına varan burs imkânı sağlıyor.