Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı Bilsem Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzunu internet sitesinde yayımladı. Başvurular 09-16 Ocak 2019 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Kontenjanlar da belli oldu. 81 ilde bin 18 öğretmenin ataması yapılacak. Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlar:

Başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlikte adaylığı kalkmış olmak.Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde alanında kontenjan bulunması.20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

Atama Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız