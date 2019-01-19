Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çocuklarda enerji verimliliği gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla “Ali’nin Enerji Serüveni-2” adlı özel bir dergi hazırlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün İstanbul’daki Üsküdar 4. Murat İlkokulunda katıldığı karne töreninde 4. sınıf öğrencilerine söz konusu dergiden dağıttı. Dönmez, öğrencilere enerji kaynakları, bu kaynakların nasıl kullanılması gerektiği ve enerji verimliliği gibi konularda kısa bilgiler de verdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de eşlik ettiği etkinlikte Bakan Dönmez, şöyle konuştu: Bu dergide enerji kaynaklarımızı tanıyacağız. Bu kaynakları verimli kullanacağız. Okullarımızda, evlerimizde daha az enerji harcayan cihazları tercih etmemiz lazım. Çocuklarımıza aslında büyük görev düşüyor. Bugünün çocuğu ama yarının büyüğü olacak, inşallah bizim yerimizi alacaklar. Dergide bir karakter var. Bu karakter ile enerji kaynaklarını nasıl verimli kullanabiliriz, kaynaklarımız neler gibi konuları çocuklarımıza anlatmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz. Dergide birtakım küçük testler de var. Hikâye ilerledikçe testler oluyor ve çocuklarımızın bir enerji dedektifi olmasını arzu ediyoruz. Yeri geldiğinde büyüklerini evde uyarabilsin, sosyal ortamlarda bu konuları denetleyebilsin diye. Çocukken bu bilincin başlaması son derece önemli.