Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan “2018 YKS Yükseköğretime Geçişte İl-Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu”nda Türkiye’nin 7 bölgesinin başarı durumu gösterildi. YKS’de geçen yıl Türkiye sıralamasında birinci sırayı 151 bin 740 adayın üniversiteye yerleştiği İç Anadolu, ikinci sırayı ise 97 bin 821 adayın yerleştiği Ege Bölgesi aldı. YKS’ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 aday ile yerleşen 857 bin 232 adayın Türkiye genelindeki yerleştirme analizlerinin yapıldığı rapora göre, İç Anadolu Bölgesi’nde 377 bin 322 aday imtihana girerken 304 bin 449’u tercih yapma hakkını elde etti. Son sırada yer alan G. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise 288 bin 440 aday sınava girerken 207 bin 477’si tercih yapma hakkını kazandı. 81 bin 365 adayın üniversiteye yerleştiği YKS’de bu adayların 35 bin 886’sı açıköğretim haricindeki lisans programlarını kazandı.