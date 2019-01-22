Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Karayılan, küçük şeylerden mutlu olmayı öğrendiği öğrencilerinden düşlerindeki oyuncağı çizmelerini istedi ve bunu gerçeğe dönüştürdü. ‘Hayalimdeki oyuncak’ adını verdiği projesini Ali öğretmen şöyle özetledi: Okulumuzda birleştirilmiş bir sınıf var. 1, 2, 3 ve 4. sınıfların hepsi aynı yerde eğitim görüyor. Mevcudumuz 20 kişi. Bir gün derste herkese hayalindeki oyuncakları çizmelerini istedim. Aralarında ‘Öğretmenim ben kendimi çizmek istiyorum’ diyen bile çıktı. ‘Hayalimdeki oyuncak’ adını verdiğimiz projeyle bu miniklerin çizdiklerini peluş hâline getirdik. Hediyeleri en uygun gün olarak karnelerin dağıtıldığı ana denk getirdik. Yüzlerindeki o mutluluğu ve heyecanı hiç bir şeye değişmem. Bu projede köy öğretmeni Hasret Küçükerol’un yardımlarını da asla unutamam.