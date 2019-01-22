Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Örs, 2014’te girdiği üniversite imtihanında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Örs, Gümüşhane’de boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdi. Babasının desteğiyle ilk ineğini satın alan Örs, elde ettiği sütü hocaları ve öğrenci arkadaşlarına satarak para kazanmaya başladı. Elde ettiği kazançla bir inek daha satın alan Örs, ineklerinin doğurmasıyla zamanla üç inek ve üç dana sahibi oldu. Her işini kendisi yapan Örs, günlük yaklaşık 16 litre süt elde ediyor. Kendi sağdığı sütü Bekir Örs, okuldaki hocalarına ve öğrenci arkadaşlarına satıp geçimini sağlıyor.