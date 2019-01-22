Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Denetimli Serbestlik’ yazılı yelek ve şapka giyen bakanlar, ellerine fırçaları alarak bir sınıfın duvarını boyadı. Bu esnada renkli anlar yaşandı. Bakan Gül “Sayın Bakan’ım iyi bir takım olup boş zamanlarımızda yapabiliriz” esprisini yaptı. Bakan Selçuk “Yarıyıl tatilini fırsat bilip okullarımızdaki bazı boya badana, tesisat ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çok güzel bir iş birliği çalışması var. Denetimli serbestlik alanında yapılmış olan bu örnek uygulamaların ülkemizde yaygınlaşması büyük önem taşıyor” dedi.