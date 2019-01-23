Afyon’da bulunan Maythermal Resort&Spa Hotel’de düzenlenen YKS kampında Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri branş öğretmenleri eşliğinde günde sekiz saat ders çalışarak üniversite sınavına hazırlıklarını tamamladı. Kamp boyunca günde ortalama 450 soru çözen öğrenciler ayrıca branş öğretmenleriyle de bire bir ders çalışarak eksiklerini giderdi. Bir haftalık kampın sonunda pasta kesen öğrenciler kendilerine bu imkanı sağlayan ve yalnız bırakmayan öğretmenlerine ve İhlas Koleji yöneticilerine teşekkür ettiler.
Kampa giren İhlas Koleji öğrencileri sınava hazır
23.01.2019 - 06:39 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Her yıl üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla şehir dışında kampa giren İhlas Koleji öğrencileri bu yıl da bir haftalık kamp için Afyon’u seçti.
Etiketler : ihlas koleji,
599744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/599744.aspx
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