Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2018-2019 öğretim yılı güz dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? (AÖF SINAV SONUÇLARI)
24.01.2019 - 18:47 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri güz dönem sonu sınav sonuçları belli oldu.
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600055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/600055.aspx
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