Times Higher Education (THE), dünyanın gelişen 43 ekonomisindeki en iyi 450 üniversiteyi araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri bağlantıları ve öğretim kalitesi kriterlerine göre değerlendirdi. Listede Türkiye’den ilk 100’de altı, toplamdaysa 23 üniversite yer aldı. Ülkeler sıralamasında listede 72 üniversiteyle temsil edilen Çin’i, Hindistan 49, Brezilya 36, Rusya 35, Tayvan 32 ve Türkiye 23 yükseköğretim kurumuyla takip ederek, Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu dünyanın gelişen ekonomilerinden oluşan listeye girmeyi başardı. Türkiye böylece listeye en fazla üniversite sokan 6’ncı ülke oldu. Ülkemizi Mısır, Meksika, Çekya, Malezya ve Yunanistan takip etti.



Eğitim, araştırma, atıflar, uluslararasılık, endüstri gelirleri ve inovasyon ele alınarak yapılan araştırmada, bu yıl 20’nci yılını kutlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), dünyanın en prestijli İngiliz sıralama kuruluşu olan The Times Higher Education’ın (THE), gelişmekte olan ekonomiye sahip ülkeler 2019 dünya üniversite sıralamasında; ülkemizden vakıf üniversiteleri arasında sıralamaya girerek büyük bir başarı elde etti.



Listeye giren Türk üniversiteleri ve sıralamaları şöyle:



Sabancı Üniversitesi 20’nci, Koç Üniversitesi 26’ncı, Bilkent Üniversitesi 71’inci, Boğaziçi Üniversitesi 72’nci, İTÜ 74’üncü, Hacettepe Üniversitesi 99’uncu, ODTÜ 114’üncü, Anadolu Üniversitesi 172’nci, Akdeniz Üniversitesi 201’inci, Erciyes Üniversitesi 216’ncı, İstanbul Üniversitesi 224’üncü, Bahçeşehir Üniversitesi 254’üncü, Atılım Üniversitesi 255’inci, Çukurova Üniversitesi 261’inci, İzmir Yüksek Teknoloji 271’inci, TOBB 344’üncü, Ankara Üniversitesi 354’üncü, Dokuz Eylül Üniversitesi 368’inci, Gazi Üniversitesi 379’uncu, Marmara Üniversitesi 395’inci oldu.