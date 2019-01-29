MAHMUT ÖZAY
Buna göre, özel öğretim kursları 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacak. Duyuruda şu ifadelere de yer verildi:
∂ Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir.
∂ Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek.
∂ Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda nakli yapılabilecek.
Özel öğretim kursları 2019-2020’de artık yok
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı bir duyuru yayımlandı.
MAHMUT ÖZAY
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