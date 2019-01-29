Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY



Buna göre, özel öğretim kursları 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacak. Duyuruda şu ifadelere de yer verildi:

∂ Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir.

∂ Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek.

∂ Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda nakli yapılabilecek.