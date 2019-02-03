Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı, kapatılacak özel eğitim kurslarında “merdiven altı” yapılaşmaların önüne geçmek için müeyyidelerin ağırlaştırılacağı, denetimlerin sıkılaştırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirecek. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız “Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek bir altyapı kurulacak. Etkin bir denetim getirilecek. Asla ‘şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yaparız’ fikrine kapılmayın. Sadece para cezası değil daha ciddi müeyyideler gelecek. Bakanlığımızca bugüne kadar ruhsatsız eğitim öğretim faaliyeti yürüten 730 yer kapatılırken, 27 milyon 614 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Süre tamamlandığında dönüşümünü taahhüt etmiş, yeni binasını tutmuş ama inşaat anlamında birtakım eksiklikleri olan kurumlar olabilir. Onlara dönüşüm süreçlerini tamamlamaları için yardımcı olacağız. Dönüşemeyen temel liseler ise haziran sonu itibarıyla kapanmış olacak. Kanuna göre öğrencilere verilen teşvikler de kapanan temel liselerden tahsil edilecek. “Teşvik” olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteğinden şu an özel okullardaki öğrenciler, bulundukları öğretim kademesini tamamlayıncaya kadar faydalanacak. Destekleme ve yetiştirme kursları daha önce olduğu gibi ücretsiz devam edecek” dedi.