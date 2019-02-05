MAHMUT ÖZAY
Yarıyıl tatilin girmesiyle birlikte 36 gün tatil yapan öğrenciler, dün karla kaplı ilçede okullarına kavuşma heyecan yaşadı. Birçok öğrenci tatil olmasın rağmen evden dersleri takip ettiğini, her gün kitap okuduğunu belirtti.
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MAHMUT ÖZAY
Yarıyıl tatilin girmesiyle birlikte 36 gün tatil yapan öğrenciler, dün karla kaplı ilçede okullarına kavuşma heyecan yaşadı. Birçok öğrenci tatil olmasın rağmen evden dersleri takip ettiğini, her gün kitap okuduğunu belirtti.
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