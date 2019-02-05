Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yarıyıl tatilin girmesiyle birlikte 36 gün tatil yapan öğrenciler, dün karla kaplı ilçede okullarına kavuşma heyecan yaşadı. Birçok öğrenci tatil olmasın rağmen evden dersleri takip ettiğini, her gün kitap okuduğunu belirtti.