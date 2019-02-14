Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarının ödüllendirileceği sınavda öğrenciler, yüzde 100’e varan burs imkanlarından yararlanabilecek. İhlas Koleji’nin adresinden 15 Şubat akşamına kadar başvuruların yapılabileceği sınava 4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecek. Ayrıca bu yıl ilkokul 2. ve 3. Sınıf öğrencileri de düzenlenecek mülakatta alacakları sonuçlara göre burs kazanabilecek. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her yıl düzenledikleri İhlas’a Geçiş Sınavı ile onlarca öğrenciye burs verdiklerini söyledi.