Başarının ödüllendirileceği sınavda öğrenciler, yüzde 100’e varan burs imkanlarından yararlanabilecek. İhlas Koleji’nin adresinden 15 Şubat akşamına kadar başvuruların yapılabileceği sınava 4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecek. Ayrıca bu yıl ilkokul 2. ve 3. Sınıf öğrencileri de düzenlenecek mülakatta alacakları sonuçlara göre burs kazanabilecek. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her yıl düzenledikleri İhlas’a Geçiş Sınavı ile onlarca öğrenciye burs verdiklerini söyledi.
İhlas'a geçiş sınavı 16 Şubat’ta
14.02.2019 - 06:43 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Kolejinin her yıl düzenlemiş olduğu İhlas’a Geçiş Sınavı (İGS) 16 Şubat Cumartesi günü İhlas Koleji’nin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde düzenlenecek.
Etiketler : ihlas koleji,
604554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/604554.aspx
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