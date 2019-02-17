Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınava ilkokul 4,5 ortaokul ve lise 9, 10, 11’inci sınıf öğrencileri katıldı. Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde yapılan sınavın başarıyla gerçekleştiğini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şunları söyledi: Bu yıl sınav ‘Yeni Türkiye Birincileri Arıyoruz’ sloganı altında yapıldı. 2018’de elde ettiğimiz YKS Türkiye Birinciliği ve almış olduğumuz dereceler ışığında gerçekleştirdiğimiz sınavda, başarılı çocuklarımızı burslarla destekleyeceğiz. Bu öğrencilere, İhlas Koleji çatısı altında daha nice başarılar kazandırmaya çalışacağız.