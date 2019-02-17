Sınava ilkokul 4,5 ortaokul ve lise 9, 10, 11’inci sınıf öğrencileri katıldı. Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde yapılan sınavın başarıyla gerçekleştiğini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şunları söyledi: Bu yıl sınav ‘Yeni Türkiye Birincileri Arıyoruz’ sloganı altında yapıldı. 2018’de elde ettiğimiz YKS Türkiye Birinciliği ve almış olduğumuz dereceler ışığında gerçekleştirdiğimiz sınavda, başarılı çocuklarımızı burslarla destekleyeceğiz. Bu öğrencilere, İhlas Koleji çatısı altında daha nice başarılar kazandırmaya çalışacağız.
İhlas’tan öğrencilere yüzde 100 burs imkânı
17.02.2019 - 06:33 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Eğitim Kurumları tarafından her yıl düzenlenen ve başarılı öğrencilere yüzde 100’e varan burs imkânı sağlayan İhlas’a Geçiş Sınavı (İGS) dün gerçekleştirildi.
Etiketler : ihlasa geçiş sınavı,ihlas koleji,
605196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/605196.aspx
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