Ocak ayındaki ön eleme ile başlayan yarışma heyecanında Peygamber Efendimiz’in (sallallahü aleyhi ve sellem) hayatını okuyan öğrenciler sınava girerek finale kalmaya çalıştı. Sınav sonuçlarına göre dereceye giren dokuz öğrenci finale kalarak üçerli grup oluşturdu. Kırk sorudan oluşan final mücadelesinde Alperen Aktürk, Ahmet Faruk Uğurluoğlu ve Mustafa Necati Yazıcı’dan oluşan grup bütün soruları doğru cevaplayarak birinci oldu.
İhlas Koleji’nden Siyer-i Nebi yarışması
20.02.2019 - 05:38 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 05:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından “İki Cihan Güneşi Sevgili Peygamberim Siyer-i Nebi Yarışması” düzenlendi.
Etiketler : ihlas koleji,siyeri nebi,
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