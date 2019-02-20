Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak ayındaki ön eleme ile başlayan yarışma heyecanında Peygamber Efendimiz’in (sallallahü aleyhi ve sellem) hayatını okuyan öğrenciler sınava girerek finale kalmaya çalıştı. Sınav sonuçlarına göre dereceye giren dokuz öğrenci finale kalarak üçerli grup oluşturdu. Kırk sorudan oluşan final mücadelesinde Alperen Aktürk, Ahmet Faruk Uğurluoğlu ve Mustafa Necati Yazıcı’dan oluşan grup bütün soruları doğru cevaplayarak birinci oldu.