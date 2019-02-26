Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Küresel dünyada, sanayi 4.0 ve dijital dönüşümün etkileri görülmeye başladı. Teknolojik imkânların gelişmesiyle birlikte insan gücüne olan ihtiyaç da azalıyor. Robotik teknolojinin gelişmesiyle insan gücünün yerini alan otomasyon sistemler gelecekte insan gücüne olan bağımlılığı azaltacak. 2007 yılında sanayide kullanılan robot sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin edilirken 2009 yılında bu rakam 300 bine yükseldi. Bu değişim insan gücüne olan ihtiyacı azaltmakta. Mesela Şili’de iş gücünün %50’den fazlasını hâlihazırda bilgisayar sistemleri karşılayabilmekte. Yunanistan’da ve Amerika’da da durum Şili’ye yakın seviyelerde. 2026 yılında Türkiye’de ve Japonya’da bu durumun %50’lere yükselmesi beklenirken Amerika, Şili, İrlanda, İngiltere’de %70’leri bulacağı öngörülüyor. Bu veriler ışığında; iş hayatında ihtiyaç duyulan becerileri farklılaştırıp meslekleri dönüştürerek bütün dünyada büyük bir işsizler ordusunun oluşmasına sebep olacağı düşünülüyor. Bunun farkında olan kesimler son zamanlarda bireylerin geleceklerini planlarken bu gelişmeleri göz önünde bulundurması gerektiğini daha yüksek sesle söylemeye başladı. Bu sesi duyanlar ve dikkate alanlar gelecekleri için en doğru adımları atmaya başladı. Gelecekteki mesleklerin şekillenmesinde dört konu belirleyici olacak:

∂ Küresel iklim değişikliği

∂ Ekonomik ve demografik değişimler

∂ İnsanlardaki oyun oynama ve keşfetme duygusu

∂ Biyomedikal gelişmeler ve akıllı makinelerin oluşturduğu değişiklikler

ARTIK DAHA BİLİNÇLİLER

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar “Öğrenciler artık diğerlerinden farklı olana ve gelecekte ihtiyaç duyulacak beceriler kazandıran bölümlere yönelmeye çalışıyor. Gençler geleceği olmayan meslekleri tercih etmemeleri gerektiği konusunda bilinçlendi” görüşünde...

Gelecekte bütün dünyanın kâbusu olacak işsizler ordusunun üyesi olmak istemeyenler tedbirini almalı. Robotics, yapay zekâ, nano-teknoloji, biyomedikal harikalar, gelişmiş gen bilimi, 3D yazıcılar, artırılmış gerçeklik, insanoğlu ile robotların kaynaştırılması alanında meslekler gelecekte çok konuşulacak.

GENÇLERİN EN BÜYÜK KAYGILARI GELECEK

IEFT’nin yaptığı anketler sonucunda öğrencilere “Geleceğinizden kaygı duyuyor musunuz?” sorusuna %71,9 ‘evet, kaygılıyım’ cevabını verdi. Aynı öğrenciye “Neden Geleceğinizden Kaygı Duyuyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Öğrencilerin en büyük korkusu %30,8 ile ‘işsizlik’ olurken, işsizliği %23,1 ile istediği bölümü/mesleği seçememek’ takip etti. Öğrencilerin diğer bir büyük kaygısı ise %18,8 oranla ‘düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalmak’ oldu.